Zo gaat Amsterdam Kopenhagen verslaan als beste fietsstad ter wereld

De zomervakantie zit er weer op en dat betekent dat Amsterdammers morgen weer massaal op de fiets stappen naar hun werk of naar school. Want weer of geen weer, in Amsterdam doen we heel veel met de fiets. Hoe is dat ontstaan? En hoe zorgen we ervoor dat we weer fietsstad nummer één ter wereld worden? Want volgens verschillende wereldfietsranglijsten zijn we al een aantal jaar geleden van de troon gestoten door het Deense Kopenhagen.

"Ik weet niet waarom we onze koppositie zijn verloren. Misschien omdat we een hele drukke fietsstad geworden zijn", vertelt fietsexpert Marjolein de Lange.

Al jaren maken tijdschriften, adviesbureaus en verzekeraars van over de hele wereld lijsten van de meest vriendelijke fietshoofdsteden. Lang domineerde Amsterdam die lijsten, maar sinds 2015, toen het tijdschrift Wired Kopenhagen als nummer één aanwees, staan we niet meer alleen aan de top.

Met haar toeren we door de stad en onderzoeken hoe het gesteld is met Amsterdam als fietsstad en hoe we de koppositie weer terug kunnen pakken. Uiteraard brengen we ook een bezoek aan Kopenhagen om te kijken wat ervoor heeft gezorgd waarom zij al een tijdje de beste fietsstad van de wereld zijn.

Amsterdam fietsstad had een vliegende start, vertelt De Lange: "Kleine afstanden, plat land, de fiets was hier gelijk best wel populair." De fietsen kwamen in de jaren twintig vanuit Duitsland, dat in crisis verkeerde, naar Nederland. "Het was het eerste vervoermiddel dat mensen zelf konden aanschaffen. Een auto was heel sporadisch, de fiets trok een groter publiek", aldus de expert.

Stop de Kindermoord

De fiets is zo populair dat er zelfs rekening mee werd gehouden in het uitbreidingsplan van de stad in 1935. Zo moesten nieuwe wijken als Buitenveldert en Bos en Lommer binnen dertig minuten op fietsafstand zijn, zodat mensen binnen die tijd op hun werk konden komen.

Ook is de auto in die periode bezig aan een snelle opmars in de stad. "Dat werd in de binnenstad wel een probleem. Veel auto’s slokten de ruimte op en zorgden voor verkeersonveiligheid. Dat maakte dat daar steeds meer protest tegenkwam", zegt De Lange.