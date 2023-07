Schade West-Friesland na zomerstorm Poly groot: opruimen kost bijna 8 ton

Zo'n twee weken na Poly, de zwaarste zomerstorm ooit gemeten, kan de bomenbalans in West-Friesland worden opgemaakt. Uit navraag door NH blijkt dat er 640 bomen en duizenden takken uiteindelijk zijn 'gesneuveld'. Gemeenten rekenen in een eerste ruwe schatting op bijna 8 ton aan schade. "We hebben ook héél veel boomschade door afgebroken takken."

Ravage na storm bepaalt straatbeeld nóg steeds - NH/Michiel Baas

Zomerstorm Poly zorgde twee weken geleden voor veel schade in West-Friesland. Her en der knakte bomen om en vlogen takken de lucht in. De buitendiensten draaien sinds het liggen van de storm overuren: maar wat zijn de gevolgen van Poly? De schade is in de gemeente Hoorn het grootst. Zo'n 220 bomen moesten door de buitendienst worden opgeruimd, met name in het Julianapark en de wijk Kersenboogerd. Toch plaatst een woordvoorder er een kanttekening bij. "We hebben ook héél veel boomschade door afgebroken takken." In de gemeente Koggenland zijn er ongeveer 200 bomen 'gesneuveld'. Althans, dat is nu de schatting. "Grosthuizen en Zuidermeer zijn een kort tijd afgesloten geweest, omdat omgevallen bomen de toegangswegen naar de dorpen barricadeerden", aldus de gemeente. Afgebroken taken De buitendienst van Opmeer werkt met man en macht om de ravage die Poly heeft achtergelaten op te ruimen. Na een uitgebreide rondgang telt de gemeente zo'n 30 gevelde bomen. "Vooral de Opmeerderweg heeft het zwaar te verduren gehad, waar 12 bomen omver zijn geblazen. Het aantal zal nog oplopen, als alle inspecties zijn uitgevoerd." Tekst gaat verder.

Ook de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) zijn niet schadevrij gebleven. De teller staat momenteel op 160 bomen. "Ook zijn er duizenden takken afgebroken. De schade van afgebroken takken die nog in de bomen hangen, wordt in veel gevallen nu pas ontdekt omdat de bladeren beginnen af te sterven", zegt een woordvoerder. Bij Medemblik gaat het om tientallen bomen, al worden daar geen exacte aantallen genoemd. "Er worden nog steeds bomen ontdekt die dusdanig beschadigd zijn dat zij alsnog gekapt moeten worden. Een nauwkeurige inschatting maken, wordt hierdoor lastig." Ook natuurgebieden gaan gebukt Recreatieschap Westfriesland, die vele natuurgebieden beheert in de regio, heeft hun handen vol aan het opruimen van de schade die de storm heeft achtergelaten. "We zijn al twee weken fulltime bezig met opruimen", aldus Robin van der Paard, teamleider van Groen en Recreatiebeheer. De voorbije dagen na zomerstorm Poly maakte hij de eerste balans op: zeker 30 bomen zijn omgevallen. "Het opruimen kost héél veel tijd en geld. Hoewel de schade enigszins meevalt, blijft zoiets ingrijpend." Tekst gaat verder na de foto.

Een omgevallen boom wordt in stukken gezaagd in De Hulk - Recreatieschap West-Friesland