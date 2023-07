Wol-fanaten haken al duizend babydekentjes voor het goede doel

Boven het gebabbel uit hoor je nog net het tikken van de brei- en haaknaalden van de Wolfanaten. Het clubje is opgericht in 2018 door Nora de Wijn. Nora was al flink op weg, maar raakte door haar wol heen. Na een oproep in de krant stroomde de wol binnen. "Ja, toen keek ik naar al die wol en ik dacht: Nu heb ik personeel nodig."

In de video zie je de Wolfanaten thuis bij Nora de Wijn aan het haken en breien voor de baby's.