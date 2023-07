Texelaar zet sociale huurwoning in als B&B, maar gemeente kan er niets tegen doen

De verantwoordelijkheid ligt bij Woontij, geeft de gemeente aan. Overigens staat de woningcorporatie het gebruiken van een sociale huurwoning als B&B niet toe: 'Het is bekend dat Woontij dit niet toe staat, dit staat ook vermeld in het huurcontract.'

De gemeente vervolgt: 'Op de gemeentelijke website worden burgers geattendeerd dat logies met ontbijt niet mag in sociale huurwoningen en op de Texelkaart kan iedereen zien welke adressen een registratienummer hebben aangevraagd, dus ook verhuurders van woningen.'

Registratiesysteem

Onlangs vroeg de PvdA in de rondvraag van de gemeenteraadsvergadering aandacht voor huizen van Woontij die als B&B worden gebruikt, zo meldt mediapartner Texelse Courant. In het antwoord beloofde het college dit met Woontij te bespreken en uit te zoeken of er huizen van Woontij in het slaapplaatsenregistratiesysteem staan aangemeld als B&B.

Vervolgens bleek dat tenminste één huis van Woontij is aangemeld als B&B, tegen de regels van Woontij in. Wat hier tegen gedaan kan worden, is onduidelijk, maar het is dus niet aan de gemeente, zo laat Texel weten. Het is aan Woontij om in actie te komen.

Slaapplaatsen

Er is al langer discussie over het aantal toeristische slaapplaatsen op Texel. Veel bewoners ervaren bijvoorbeeld overlast van buren die een bed and breakfast runnen. De gemeente probeert het aantal in te perken, en kijkt daarbij ook naar de B&B's. Zo is er een registratieplicht, en wordt er gecontroleerd, maar zouden de logiesverstrekkers ook terug moeten naar minder kamers. NH besteedde begin dit jaar uitgebreid aandacht aan het toerismevraagstuk door een week op het eiland te zitten tijdens de NH 360 op Texel.