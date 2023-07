Opmeer deelt taarten uit na afhandelen stormschade Poly: "Fantastische prestatie"

Na de afdeling Groen van de gemeente Opmeer heeft ook de brandweer een speciaal bedankje gekregen van het gemeentebestuur. Uit handen van wethouder Robert Tesselaar ontvangen de brandweerlieden een taart, voor hun grote inzet na zomerstorm Poly die twee weken geleden over Nederland raasde. "De overlast is door snel handelen zo veel mogelijk beperkt gebleven."

Zomerstorm Poly is een van de heftigste zomerstormen in de afgelopen vijftig jaar geweest. In West-Friesland zorgden zware windstoten voor honderden meldingen van omgevallen bomen, van takken die op auto's en wegen zijn gevallen, en andere schades. Een dag na de storm vertelde de gemeente Opmeer dat zij 20 meldingen binnen hebben gekregen van omgevallen bomen.

"Er zijn gelukkig geen meldingen van letsel", lichtte woordvoerder Karin van Baar toe. "Nadat de storm geluwd was zijn medewerkers van de afdeling Groen en Brandweer Opmeer met het opruimen van takken en bomen begonnen."