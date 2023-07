Door buurtinitiatief Dongeplein staan omwonenden sneller voor elkaar klaar

Er was wel zo'n plek, maar dat was verwaarloosd en onaantrekkelijk. Een kaal en betegeld terrein. "Ik heb er ooit weleens een balletje getrapt", zegt Marjolein. Er werd een tafeltennistafel neergezet, maar dat trok veel hangjongeren aan en verdween. "Het zag er echt niet uit", vult een mede-bewoner aan die al jaren in de wijk woont.

Een opvallend kenmerk is de poort, met zorgvuldig gevlochten wilgentenen die een uitnodigende plek vormt. "Dit artistieke element hebben wij als buurtbewoners zelf gerealiseerd", legt Marjolein uit. In de wilgentenen poort hangen ook lampjes die 's avonds aangaan.

In eerste instantie was het idee om een speeltoestel in de vorm van een rioolbuis te krijgen, maar dit kon niet worden geleverd. "Als buren kwamen we samen en bedachten we een alternatief. Binnen slechts twee à drie dagen kregen we van de gemeente wilgentakken geleverd en konden we aan de slag om een tunnel te creëren."

Het parkje blijkt echter niet alleen een speelparadijs voor kinderen te zijn. Het heeft ook een verbindende rol voor de hele buurt, vertelt Marjolein. Bewoners komen hier samen, zelfs als ze geen kinderen hebben. "Het brengt de leefbaarheid terug in de wijk", zegt een echtpaar dat uitkijkt op het park.

Buren vragen elkaar om hulp

Het parkje fungeert als ontmoetingsplek waar mensen samenkomen om te kletsen, te picknicken en gewoon van elkaars gezelschap te genieten. "Door die verbondenheid durven buren elkaar eerder om hulp te vragen", legt de initiatiefneemster uit. "Een moeder zei tegen een van de buren geen gastouder te kunnen vinden, waarna de buurtgenoot gelijk hulp aanbood."

De buurt rondom het Dongeplein is erg divers, vertelt Marjolein. "Mensen met verschillende culturele achtergronden komen hier samen, wat juist de mogelijkheid biedt om van elkaar te leren." Volgens Marjolein helpt het buurtpark, waar iedereen samenkomt, om meer begrip voor elkaar te krijgen. Ongeacht afkomst of geloof. "We staan altijd voor elkaar klaar en geven deze waardevolle lessen ook door aan de jeugd."

Het onderhoud van het park wordt verzorgd door de gemeente. Zij maaien het gras en verzorgen de planten. "Echter, omdat wij als buurtbewoners zo enthousiast zijn over het park, komen we vaak spontaan bij elkaar om te helpen." Het park voelt bijna als de eigen achtertuin. Marjolein hoopt dat het groene parkje en de buurtbarbecue van vanmiddag slechts het begin zijn van veel mooie buurtinitiatieven die nog volgen.