Hondenpoepgebakjes in Kortenhoef: baasjes kunnen nog veel meer poep opruimen

Hondenbaasjes mogen nóg meer poep opruimen in de gemeente Wijdemeren. Er komen veel klachten binnen over poep op straat, ondanks de 58 poep-afvalbakken die er staan en de 300.000 drollen die er jaarlijks al opgeruimd worden. De gemeente start daarom met het project 'Mijn baas ruimt op'. Het doel is: Geen poep op de stoep! De start was in winkelcentrum de Meenthof in Kortenhoef.