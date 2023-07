Raad van State zet streep door komst geitenhouderij in Enkhuizen

De komst van een geitenhouderij met 1.800 geiten en 200 lammeren in Enkhuizen kan niet doorgaan. Dat concludeert de Raad van State woensdag. Het is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ook geldt er sinds 2018 een geitenstop in Noord-Holland.

Uit onderzoeken van het RIVM en de GGD blijkt dat omwonenden gezondheidsrisico's lopen. Zo hebben ze - binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij - meer kans op een longontsteking. Om die reden geldt er sinds 2018 ook een geitenstop in Noord-Holland. Een risico dat 'zeer gering' is, schrijft de Raad van State in twee uitspraken.

Om te voldoen aan het geldende bestemmingsplan, moest veehouderij De Elsenburg uit de provincie Overijssel kunnen aantonen dat het om een grondgebonden boerenbedrijf ging. Dat betekent dat hij over voldoende grond beschikt voor beweiding, bemesting en teelt van ruwvoer.

Aan die eisen kon De Elsenburg niet voldoen. Daarom kwam hij met intentieverklaringen van akkerbouwers uit de omgeving die hun grond beschikbaar wilden stellen. Volgens de Raad van State zijn die intentieverklaringen niet 'concreet genoeg'.

Langslepende kwestie

En daarmee komt er een einde aan een toch al langslepende kwestie. Al tijden is de vraag wat er met de komst van een geitenhouderij in Enkhuizen moest gebeuren. In 2018 diende De Elsenburg een vergunningsaanvraag in voor een geitenhouderij, goed voor 2.000 geiten en 200 lammeren voor de productie van geitenmelk.

Maar omdat de vergunningsaanvraag vlak voor de geitenstop in Noord-Holland in ging werd ingediend, moest de gemeente Enkhuizen de aanvraag alsnog in behandeling nemen.

De verbazing was dan ook groot toen er in 2020 alsnog een omgevingsvergunning wordt verleend. Toch adviseerde de Omgevingsdienst de gemeente Enkhuizen om verder onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico's. De gemeente moest zich opnieuw buigen over de aanvraag en kan niet anders dan weigeren.