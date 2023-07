Schoolvakantie begonnen! Ontdek de leukste weekendtips in de IJmond

De schoolvakantie is aangebroken! Het ideale moment om eropuit te trekken. Speciaal voor jou hebben wij een selectie gemaakt van de leukste weekendtips in de IJmond. Of je nu geïnteresseerd bent in een kijkje achter de schermen bij de brandweer, zin hebt om muziek te maken of liever een filmpje pakt in de bioscoop, er is voor iedereen wel iets te beleven. Hieronder enkele tips: