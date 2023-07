Fietser in Amsterdam zwaargewond na aan te zijn gereden door vluchtende inbrekers

Op de Kinkerstraat in West is vannacht een fietser zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door inbrekers die op de vlucht waren. De mogelijke vluchtauto van de inbrekers werd verderop door de politie aangetroffen.

De politie kreeg rond 01.15 uur de melding binnen dat een fietser was aangereden ter hoogte van de Kinkerbrug. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, kwamen ter plaatse. De fietser is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Vluchtende inbrekers

De auto waar de fietser door werd aangereden zou eerder zijn weggereden bij een vermoedelijke inbraak op een winkel verderop de Kinkerstraat, ter hoogte van de Bilderdijkstraat. De inbrekers reden na de aanrijding door. De vermoedelijke vluchtauto werd door agenten aangetroffen in de Pieter Langendijkstraat. De politie heeft – onder andere met een helikopter – gezocht naar de inbrekers, maar ze werden niet gevonden. De vluchtauto is in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk om hoeveel inbrekers het precies gaat, maar volgens de politie gaat het om meerdere personen.

De politie heeft uitvoerig onderzoek gedaan bij de winkel waar er werd ingebroken, waar de aanrijding plaatsvond en waar de gecrashte auto werd gevonden. De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten over het incident om zich te melden. Ook aan omwonenden in de buurt van de drie locaties met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.