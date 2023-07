Afsluitdijk richting Friesland afgesloten door technische storing, verkeer over één weghelft

Door een technische storing is een deel van de Afsluitdijk vanochtend afgesloten voor verkeer. De ANWB meldt dat het verkeer in beide richtingen over één weghelft wordt omgeleid.

Door een technische storing bij de Lorentzsluizen, is de Afsluitdijk richting Friesland afgesloten voor verkeer. Waar het verkeer eerst nog moest omrijden via de polder in Flevoland, rijdt het verkeer nu in beide richtingen over één weghelft.

Vaker storingen

Ondanks de halve afsluiting, lijken de vertragingen mee te vallen. Alleen bij het knooppunt Breezanddijk en Kornwerderzand staat een file van 2 km. De vertraging kan daarbij oplopen tot twintig minuten.

Het is voor de tweede keer in een week tijd dat de Afsluitdijk door een storing wordt getroffen. Vorige week donderdag was dit ook het geval. Door een storing aan de Stevinsluizen was de dijk toen de hele namiddag afgesloten voor verkeer. Het is niet bekend of de storing van toen, en die van nu, met elkaar te maken hebben.