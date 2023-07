Straks ook een knip op de De Clercqstraat: auto's kunnen alleen nog de stad uit

De gemeente heeft besloten om een knip te maken in de De Clercqstraat, ter hoogte van de Da Costakade in West. Automobilisten kunnen dan niet meer het centrum in rijden. De stad uit kan nog wel. De gemeente wil het gebied zo veiliger maken, maar niet alle ondernemers zijn daar blij mee. Het is nog niet duidelijk wanneer de knip er precies komt, wel dat de werkzaamheden ervoor zullen starten na de zomer van 2024.

De knip is een onderdeel van het renovatieproject de Oranje Loper. Het gaat om werkzaamheden aan brug 108, die over de De Clercqstraat loopt en de beide Da Costakades met elkaar verbindt. Een paal zal ervoor zorgen dat het autoverkeer niet meer de stad in kan. Ook wordt het wegdek vernieuwd en zal er een fietsstraat worden aangelegd tussen de Elisabeth Wolffstraat en de Nassaukade. Daarnaast wordt de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

De gemeente verwacht dat, zodra iedereen gewend is aan de nieuwe situatie, het doorgaande verkeer al bij de ring A10 een andere afslag neemt, of via de Bilderdijkstraat zal rijden.

Minder klanten

Maar niet alle ondernemers in de buurt zijn blij met de plannen. Zo is het humeur in de Keukenstudio aan de De Clercqstraat niet best. "Het is gewoon vervelend dat de ondernemer steeds meer dwars wordt gelegen door de gemeente", stelt ondernemer Lorenzo van het Hof. "Je hebt natuurlijk een doorgang naar Amsterdam toe, naar de binnenstad ook. En als die wordt afgesloten heb je minder klanten, dus het is steeds lastiger om een normale boterham te verdienen."