Pokémonruilbeurs van Boaz (9) uit Hoorn groot succes

In wijkcentrum De Zaagtand werd vanmiddag flink onderhandeld. Meerdere kinderen kwamen af op de ruilbeurs , georganiseerd door de 9-jarige Boaz. Zijn doel om dubbele kaarten te ruilen en nieuwe kinderen te leren kennen, is volgens hem meer dan geslaagd. "Ik had dit echt niet verwacht!"

De jonge organisator is blij met de opkomst vanmiddag. "Ik wilde dit al een tijdje en ik ben blij dat het gelukt is om een nieuwe activiteit in de stad te hebben", vertelt hij. Het enthousiasme van Boaz voor de Pokémonkaarten is ook te zien bij andere kinderen die op de ruilbeurs afkwamen.

"Ik ben vooral oude kaarten aan het zoeken", zegt een van hen. Er liggen al heel wat mappen met kaarten om hem heen, maar hoe ouder de kaarten, hoe beter. "Die zijn meer waard!"

Eerlijke handel

Waar de een meer kijkt naar de kleuren van een kaart, pakt de ander zijn telefoon erbij om online te kijken wat een kaart waard is. "De ene kaart is misschien 50 euro waard en de andere 100 euro. Dus dat moet ik dan even checken, want anders is de ruil niet eerlijk."

Meer dan verzamelen

Naast het ruilen van de kaarten is het ook mogelijk om met elkaar te 'battlen'. Om de kinderen het spel beter te laten begrijpen, was ook de spellenspeciaalzaak De Spellenhoorn door Boaz gevraagd om langs te komen. "Ik geef uitleg aan de kinderen over hoe het kaartspel werkt", vertelt Samuel van Straalen.

Vaak wordt er gedacht dat het alleen gaat om het sparen van de kaarten, vervolgt hij. "Vanaf het begin is het al echt een kaartspel, maar veel mensen richten zich vooral op het sparen. Maar ik verbaas me hoe snel de kinderen het spel oppakken."

Al met al werd er flink onderhandeld in het wijkcentrum en als het aan Boaz ligt, zal het niet bij alleen deze editie blijven.