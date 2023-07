Gulle gevers redden eeuwenoude lindeboom Heiloo van de ondergang

Hoge bomen vangen veel wind en ook de eeuwenoude linde op de Kattenberg in het Heilooërbos werd niet gespaard door zomerstorm Poly. Een groot stuk van de boom is afgebroken en de schade lijkt onherstelbaar, maar er gloort hoop nu er geld is ingezameld voor een reddingsoperatie.

In een poging de monumentale reus van zo'n 300 jaar oud te redden, is er na een doneeractie 1.000 euro ingezameld. Tegen mediapartner Streekstad Centraal zei boswachter Mariska Leijten, die werkt voor Natuurmonumenten, de beheerder van het Heilooërbos. "We hebben er goeie hoop op. Ik ben heel blij dat hij er in ieder geval nog staat. Dat is nog een opsteker als je ziet wat er allemaal om is."

Met het geld is een belangrijke operatie uitgevoerd. De boom is deels afgetopt en daardoor lichter en meer in balans. Zo is voorkomen dat de boom bezwijkt onder zijn eigen gewicht.

