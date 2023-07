Mogelijke catastrofe voorkomen: bijna-botsing in de lucht bij Schiphol door verkeersleiding afgewend

Een door TUI Nederland gehuurde Airbus A320 en een Boeing 737 van KLM zijn gisteren tijdens de nadering richting Schiphol te dicht bij elkaar gekomen. De Airbus van TUI is naar alle waarschijnlijkheid te ver doorgevlogen naar de verkeerde landingsbaan, waar tegelijkertijd een KLM-toestel op af vloog. De luchtverkeersleiding greep op tijd in om een mogelijke catastrofe te voorkomen.

Op dat moment nadert ook een Boeing 737 van KLM Schiphols Polderbaan. Het hoogteverschil tussen de vliegtuigen is dan minder dan 200 meter en ze vliegen bijna op hetzelfde vliegpad. Boven Assendelft grijpt de verkeersleiding in en laat beide toestellen afbuigen: de KLM-Boeing naar het westen en de Airbus van TUI naar het oosten.

Een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bevestigt aan NH dat gisteren rond 15.20 uur twee vliegtuigen tijdens de nadering richting Schiphol te dicht bij elkaar in de buurt zijn gekomen. Op radarbeelden van Flightradar24.com is te zien dat op dat tijdstip de Airbus A320 - die TUI van Global X huurt - de Zwanenburgbaan voorbij vliegt en richting de Polderbaan koerst.

Na de ingreep landden de Boeing 737 van KLM, afkomstig uit Barcelona en de TUI-Airbus uit Izmir op de landingsbanen waar ze oorspronkelijk hadden moeten landen. Het KLM-toestel op de Polderbaan en de Airbus van TUI op de naastgelegen Zwanenburgbaan, waarop het TUI-toestel in eerste instantie al had moeten landen, maar mogelijk door de piloot over het hoofd is gezien.

Onderzoek

LVNL doet onderzoek en heeft melding gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zolang het onderzoek loopt, kan LVNL volgens de woordvoerder niks zeggen over een eventuele oorzaak.

TUI Nederland laat weten in het belang van het onderzoek nog geen verklaring te willen geven, maar bevestigt wel dat het incident een door hen gehuurd toestel betrokken was. Ook KLM zegt de resultaten van het onderzoek af te wachten.