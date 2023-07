Beveiligers en ballenjongens: promotie jaagt ADO'20 op kosten

Met nog slechts een maand te gaan tot het nieuwe voetbalseizoen, staat ADO'20 uit Heemskerk te trappelen om zijn krachten te meten op het hoogste amateurniveau: de Tweede Divisie. Deze historische stap heeft veel impact op de club, want het vereist- de nodige aanpassingen. Zoals het regelen van ballenjongens en -meisjes, beveiligers, een aangepaste kleedkamer en de herintroductie van kaartverkoop.

De promotie vraagt organisatorische, maar uiteraard ook sportieve inspanningen. De club streeft ernaar om zich op dit niveau staande te houden met zoveel mogelijk eigen, zelfopgeleide spelers. ADO'20 zet daarom in op een stevige jeugdopleiding en de ontwikkeling van eigen talent. Zo heeft de club flink geïnvesteerd in nieuwe camera's om de wedstrijden van het eerste elftal nauwkeurig te analyseren, een aanpak die ook bij de jeugd wordt toegepast. “We willen dat spelers de goede en slechte dingen uit een wedstrijd kunnen zien. Soms kan dat best confronterend zijn als jij net het bokkie bent, maar daar moeten ze wel mee leren omgaan. We zijn weer aan het groeien. En dat willen we houden.”

Clubvoorzitter Jos Beerse praat met trots over zijn ADO’20. “We mogen het vanaf augustus opnemen tegen de grote amateurclubs. We zijn eindelijk op het niveau waar we willen voetballen", zegt hij.

Organisatorische veranderingen

Spelen op het hoogste niveau brengt ook veel ook organisatorische veranderingen met zich mee. De club heeft zich intensief voorbereid op de toenemende drukte op sportpark De Vlotter. Zo worden er beveiligers ingezet tijdens risicowedstrijden. "Bij wedstrijden tegen clubs als Katwijk kunnen we wel 300 tot 500 supporters verwachten. Daarvoor hebben we straks beveiligers nodig," vertelt Beerse. Verder is er een nieuwe veiligheidscoördinator aangesteld voor bij de uitwedstrijden.

Binnen de club is er ook een aanpassing doorgevoerd om spelers en tegenstanders samen de tunnel te laten betreden. "Er is een nieuwe deur tussen kleedkamers vier en vijf die dit mogelijk maakt. Bovendien is het hek van het park aangepast om mensen bij binnenkomst beter te kunnen controleren en zullen er straks naast het veld zo'n acht ballenjongens en -meisjes komen te zitten op een vissersstoeltje."

ADO'20 dekt haar kosten grotendeels met behulp van de belangrijkste inkomstenbronnen, zoals de baromzet, de verkoop van reclameborden, sponsors en de kaartverkoop. Met de stap naar de Tweede Divisie herintroduceert ADO'20 dan ook de kaartverkoop voor de wedstrijden.

"We hadden jaren vrije toegang dankzij een poortsponsor, maar die is ermee gestopt en dus gaan we weer kaarten verkopen. Een seizoenkaart biedt toegang tot zeventien wedstrijden voor 50 euro. Een losse ticket kost acht euro, maar de derde helft blijft gratis."