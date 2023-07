Ronald (56) verpandt zijn hart aan de brandweer: nieuwe kazerne is mijlpaal

Een mijlpaal in de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Bennebroek. Donderdag werd daar het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt en dat werd met de brandweerlieden kleinschalig gevierd. De nieuwe kazerne is nodig omdat de vorige versleten en oud is, vertelt oudgediende Ronald Zwetsloot.

Hoogste punt bereikt in de bouw van de nieuwe brandweerkazerne - Jeffrey Koper

De vrijwillige brandweer kon dit hoogtepunt niet zomaar voorbij laten gaan en dus werd het bescheiden gevierd met een borrel. Een van de aanwezigen was Ronald Zwetsloot die met Hans Dubbe de twee 'oudgedienden van het korps zijn.' "Hans en ik zitten hier nu het langst, zo'n 33 jaar", legt Ronald uit. " Je hebt in die jaren veel mooie, maar helaas ook minder mooie dingen meegemaakt. Toch is het prachtig om erbij te zitten omdat je zo iets kan betekenen voor de mensen in het dorp."

"Ik ken bijna 80 procent van de inwoners van Bennebroek" Ronald Zwetsloot, vrijwillige brandweer Bennebroek

Ronald is een rasechte Bennebroeker en woont honderd meter bij de kazerne vandaan. "Ik ben hier geboren en getogen", vervolgt hij. "En ik woon er 56 jaar. Ik ken zo'n tachtig procent van de inwoners. Als je dan als brandweerman te maken krijgt met bijvoorbeeld een zelfdoding dan is dat extra heftig omdat je de betrokkenen vaak persoonlijk kent." Tekst gaat door onder de foto.

Ronald Zwetsloot - Jeffrey Koper

De spanning die bij het werk komt kijken, vindt Ronald leuk, al komt die oproep 'nooit op het juiste moment.' Als hij wordt opgeroepen en het adres ziet, heeft hij soms al een idee wie er in de penarie zit. Dat valt soms zwaar. Gelukkig kan hij veel vaker helpen dan dat het volledig mis gaat. Juist die momenten maken zijn vak zo mooi. Kat-uit-boom-verhalen "Ik kan me niet specifiek een geval herinneren, maar er zijn genoeg kat-uit-boom-verhalen waar ze ons een held vinden", vervolgt de brandweerman die zichzelf niet als held ziet. "Dat is een groot woord, we doen wat nodig is. Het hoort er gewoon bij." Tekst gaat door onder de foto.

Oude brandweerkazerne Bennebroek - Jeffrey Koper