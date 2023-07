Amsterdam wil stuk Amsterdamse Bos met De Poel niet aan Amstelveen verkopen

De gemeente Amstelveen wordt geen eigenaar van het stuk Amsterdamse Bos binnen de eigen gemeentegrenzen ten zuiden van snelweg A9. De gemeente Amsterdam heeft in gesprekken met Amstelveen over het Bos namelijk gezegd dit stuk niet te willen verkopen. De Amstelveense Poel blijft daardoor eigendom van Amsterdam.

Tot nu toe was Amsterdam als eigenaar van het Amsterdamse Bos altijd verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ook bosgebied dat binnen de grenzen van Amstelveen ligt, wordt onderhouden door de gemeente Amsterdam. Die verzaakte de afgelopen veertig jaar behoorlijk in die taak, want achterstallig onderhoud moet de komende jaren met een miljoenen euro's kostend reddingsplan worden weggewerkt.

In een brief van het Amstelveense college van B & W aan de raad staat dat Amstelveen hier in ieder geval niet aan mee gaat betalen en dat Amsterdam de achterstand binnen vijf jaar weg zal werken. Die brief was verstuurd naar aanleiding van een gesprek tussen beide gemeentes op 24 januari.

In dezelfde brief meldt het college dat Amsterdam geen stuk bos wil verkopen aan Amstelveen. Het overgrote deel van de Amstelveense politieke partijen had in een motie gevraagd om dit voorstel aan de hoofdstad voor te leggen. Het ging specifiek om het stuk Amsterdamse Bos ten zuiden van de A9, inclusief De Amstelveense Poel.

Meer betalen

De gemeentes stelden samen het Bosplan 2020-2030 op en zijn nu aan het kijken hoe ze een samenwerking vorm gaan geven. Amstelveen wil meer zeggenschap over het bos dat voor het grootste deel in die gemeente ligt. Amsterdam wil dat Amstelveen gaat bijdragen aan het jaarlijkse onderhoud en medewerking verleent aan mogelijkheden om inkomsten van het bos te vergroten.

Eind vorig jaar leek Groen-wethouder van Amstelveen Floor Gordon haar poot nog stijf te houden. Ze zei toen tegen NH dat Amstelveen al genoeg bijdraagt aan het bos. "Tien jaar geleden is er een miljoen euro bijgedragen en die is op allerlei manieren ingezet", vertelt de wethouder. "We hebben ook aan de bamboebrug, en vorig jaar nog voor een stuk bomencompensatie bij het Wagenaar-stadion, zo'n anderhalve ton bijgedragen."