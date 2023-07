Gehavend Elswout Overveen weer open: "Nog steeds de mooie buitenplaats die het altijd was"

Buitenplaats Elswout is sinds het eind van de middag weer grotendeels open voor publiek. In de twee weken na zomerstorm Poly hebben boswachters met aannemers de paden begaanbaar èn veilig gemaakt.

Bezoekers zijn dus weer welkom, maar ze moeten attent te zijn. "Hoe goed we ook controleren, er kunnen nog takken afbreken en naar beneden komen", aldus Staatsbosbeheer in een persbericht naar aanleiding van de gedeeltelijke heropening.

Zomerstorm Poly heeft gaten geslagen in het bos, zo'n honderdvijftig bomen zijn er omgewaaid. Elswout is daardoor een beetje veranderd, "maar nog steeds de mooie buitenplaats die het was", zegt boswachter Rien de Vries.

Het beeld van Elswout is illustratief voor de landgoederen en het duingebied in Zuid-Kennemerland. Zo zijn ook de Amsterdamse Waterleidingduinen niet gespaard. Vooral populieren en abelen zijn het slachtoffer geworden van het natuurgeweld, twee weken geleden.

Binnen een week weer toegankelijk

Hier en daar hebben ook essen, eiken en esdoorns het zwaar te verduren gehad. "We zijn direct na de storm begonnen met opruimen om zo de paden weer toegankelijk te krijgen", zegt een woordvoerder van Waternet. "Onze ploeg heeft in iets meer dan een week tijd alle paden weer toegankelijk gemaakt. Met een hoogwerker laten we nu nog alle paden controleren op hangende takken in de bomen. Deze worden weggehaald."

De Waterleidingduinen waren kort na de storm al weer open voor bezoekers, al geldt ook daar nog steeds de waarschuwing voor vallende takken. Net als op Elswout blijven takken en stammen in het bos achter om dienst te doen als leef- en schuilplek voor onder andere insecten, muizen en vogels.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Ook de verharde paden van Nationaal Park Zuid-Kennemerland (o.a. Wandelbos Caprera) zijn weer volledig toegankelijk. Op de zandpaden liggen nog op veel plaatsen takken. Volgens een woordvoerder duurt het nog wel een tijd voordat die weer begaanbaar zijn aangezien een aantal plekken moeilijk bereikbaar is. Hoeveel bomen in dit duingebied zijn gesneuveld, is niet precies bekend, maar in een voorzichtige schattig zegt de woordvoerder van PWN dat het wel eens om duizenden zou kunnen gaan.

Groenendaal

Wandelbos Groenendaal in Heemstede is nog tot en met 26 juli gesloten. De gemeente benut die tijd voor een extra inspectie en het verwijderen van takken. De gemeente Heemstede spreekt van 'een behoorlijke schade' in het bos. Zo'n vijftig bomen zijn omgevallen. Losse stammen en takken gebruikt de gemeente om zogenoemde ‘olifantenpaadjes’ in de rustgebieden af te sluiten.

Natuurmonumenten meldt dat Beeckestijn (Velsen-Zuid), Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord en Koningshof (Overveen) weer gedeeltelijk toegankelijk zijn.