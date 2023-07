Makrelenseizoen eerder voorbij: Helderse baarsvissers hebben het rijk weer alleen

Share to Nextdoor

Na het drukke makrelenseizoen is de rust weer wedergekeerd op de Helderse zeedijk. Een paar weken lang stond de dijk stampvol met enthousiaste makrelenvissers, maar door storm Poly komen de makrelen niet meer. De baarsvissers zijn daar niet rouwig om: zij hebben het rijk weer alleen. "Het was gezellig, maar ze wisten niet altijd wat ze deden."

Baarsvissers op de Helderse zeedijk - NH Nieuws / Else van der Steeg

Een zilvergrijs wolkendek en af en toe een druppeltje regen: het is genoeg om de grote massa's vissers weg te houden bij de Helderse zeedijk. Er staat nu maar een handjevol vissers met de hengel in het water, in tegenstelling tot een paar weken geleden toen grote groepen makrelenvissers naar de dijk trokken. "Je had hier een paar weken geleden moeten zijn", zegt Tjeerd. Met een koelbox voor gevangen vis en een biertje in zijn hand staat hij onderaan de dijk te vissen. "Toen stond de hele dijk vol." Hij heeft het over de grote groepen mensen die toen stonden te makrelen.

Makrelen, oftewel makrelen vissen, kan ieder jaar in de maanden juni en juli, vertelt visser Bert de Groot. Hij deelde dit jaar een paar keer foto's op Facebook van de grote scholen makrelen, waarna uit het hele land enthousiaste hobbyvissers naar de dijk afreisden. De Groot: "Elk jaar rond juni en juli zwemmen de makrelen massaal langs de dijk. Als het water iets is opgewarmd na een paar zonnige dagen zijn ze er. Ze volgen zeebliek, kleine aasvisjes, richting de kust." Met opkomend tij en een heldere zee zijn de omstandigheden ideaal. De makrelen zijn dan dicht bij de kust en makkelijk te vangen.

"Mensen kwamen uit het hele land naar Den Helder. Hele families met kinderen, met muziek er bij, het was fantastisch", zegt visser Bert de Groot enthousiast, die er ook regelmatig stond. Troebel water Iets eerder dan normaal is het nu al afgelopen met het makrelenseizoen. De oorzaak: storm Poly. De zeebodem is flink omgewoeld waardoor het water vlak bij de kust nu te troebel is. Dat merken ook de vissers die nog wel aan de dijk staan. (Tekst gaat verder onder de foto)

Tjeerd aan de zeedijk - NH Nieuws / Else van der Steeg

"Ik ga zo naar huis", zegt Tjeerd. De vissen willen vandaag niet bijten. Hij wijst in de richting van Texel: "Daar is het water blauw, daar zitten alle vissen nu. Door de storm en het onrustige water van de afgelopen weken is het zand omhooggestuwd. Het is nu wachten tot het blauwe water hier naartoe drijft." Tjeerd vist al zo'n dertig jaar. Op de vraag wat hem zo aanspreekt in het vissen moet hij lang nadenken. "Het geeft ontspanning en rust", zegt hij uiteindelijk. "En het is beter dan tv kijken", voegt hij er later aan toe. "Als je hier een paar uur staat zie je zeehonden, bruinvissen en soms zelfs een tuimelaar langskomen. Laatst zag ik in de ochtend een zeearend."

"Een dag later heb ik al het afval van de makrelenvissers opgeruimd" Rob Seegers, zeebaarsvisser

Een beetje regen of troebel water houdt de fanatiekste vissers niet tegen. Tjeerd wijst langs de dijk: "Daar staan baarsvissers, die staan er iedere dag wel." Om de hoek staan inderdaad twee baarsvissers met de laarzen in het water. Ook zij merken dat de vissen niet bijten, maar dat maakt ze niet uit: "Het is vissen, niet vangen." Een van hen, Rob Seegers (77), vist al zijn hele leven. Vroeger viste hij vanalles, nu gaat hij alleen voor de zeebaars. "Het baarsvissen is een kunst", zegt hij. Met een groepje vrienden komt hij al 25 jaar op de dijk. Als er iemand naast hem kwam staan om de kunst van het vissen te leren, moest die voor Rob dropjes meenemen als een soort betaling voor de les. "Want in je eentje leer je het niet." Visavonden Een andere visser uit het groepje haalt een zak pinda's tevoorschijn: zijn vaste bijdrage aan de visavonden. De groep is geen vaste vereniging, maar komt toch bijna dagelijks samen. Seegers: "Als je al je hele leven vist, heb je toch een soort visserslatijn, je begrijpt elkaar." "En we rijden allemaal op een brommer", vult baarsvisser Peter Huitinga later aan. "Hoewel, er is nu ook iemand met een elektrische fiets bij." In de video vertellen de vissers waarom ze zo graag op zeebaars vissen. Tekst gaat verder.

Baarsvissers genieten van de rust op de dijk nu de makrelenvissers weg zijn - NH Nieuws