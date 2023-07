Kunstraad adviseert ander systeem voor verdeling culturele subsidies

Als het aan de Kunstraad ligt, die de gemeente adviseert over kunst en cultuur, moet de stad in 2025 stoppen met de zogenoemde Basisinfrastructuur. Volgens het advies is het beter voor het culturele veld als er minder instellingen onder de gemeente vallen, waardoor er een eerlijker systeem ontstaat.

Maar de Kunstraad wil dat nu anders zien. Volgens het advies is het behouden van de Amsterdamse Basisinfrastructuur 'schadelijk voor het veld'. Een onderscheid maken tussen culturele instellingen die de basis vormen van de stad kan volgens de Kunstraad niet in een stad 'waar zoveel verschillende instellingen in samenhang zorgen voor een aanbod dat alle inwoners bedient'.

Het gaat dan om Het Nationale Ballet, het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en het Concertgebouw voor hun bereik. Het Stedelijk en Amsterdam Museum voor het beheren van de stadse collecties. En de nieuwe Meervaart en het Bijlmer Parktheater vanwege de investeringen die de gemeente wil doen voor nieuwe gebouwen.

Voor een hoop culturele instellingen betekent het nieuwe advies dat zij voortaan nog maar bij één loket hoeven aan te kloppen voor subsidie, die van het AFK. Het zou dan onder andere gaan om de Melkweg, het Muziekgebouw aan 't IJ, Paradiso, Eye en de Balie.

Kunstraad was nooit liefhebber

In het nieuwe advies, dat door de Kunstraad ook aan cultuurwethouder Touria Meliani is overhandigd, komt ook naar voren dat de Kunstraad nooit echt fan was van de Basisinfrastructuur. Volgens de Kunstraad zorgt de Basisinfrastructuur voor een 'verdeling van het landschap', omdat het voor een instelling van belang is om tot de toplijst te behoren. Daarnaast ligt de nadruk volgens de Kunstraad om tot de basis te worden gerekend op 'status, aanzien en zekerheid' en betekent het niet per se dat de instelling 'beter of belangrijker' is.

De Kunstraad doet daarnaast het dringende verzoek om het budget bij het AFK te verhogen. In het advies stellen zij dat vanwege de stijgende prijzen de begrotingen voor instellingen zo'n 20 procent hoger kunnen uitvallen dan vier jaar geleden. "De stad groeit, het budget voor kunst en cultuur groeit niet mee en het veelzijdige aanbod van kunst en cultuur in de stad verschraalt aanzienlijk, ten koste van de Amsterdammer."

Wethouder Meliani moet nu gaan bekijken of het stadsbestuur het advies van de Kunstraad gaat overnemen.