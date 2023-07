Queer Pride zaterdag van start, organisatie voelt de druk tijdens laatste voorbereidingen

Een nieuwe ontwikkeling? Laat het ze bij Queer Amsterdam, de organisator van de eerste Queer Pride, niet horen. "Dit is één stap in de totale strijd", zegt voorzitter Naomie Pieter. Zaterdag begint het programma. Dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, blijkt deze week eens te meer: terwijl vrijwilligers de puntjes op de i zetten, kondigt een bestuurslid zijn vertrek aan.

10 januari 2023. Het zaaltje op de bovenste verdieping van Pakhuis De Zwijger puilt uit. Online volgen nog tientallen geïnteresseerden de kick off van Queer Amsterdam via de livestream. Bestuurslid Sorab Roustayar, voor de gelegenheid gekleed in een net jasje, kijkt naar de binnenkomers. Sommigen werpen hem handkusjes toe of steken hun duimen op. Gespannen zwaait hij terug. Hij en de anderen van Queer Amsterdam voelen de druk. Wat er ook gebeurt de komende maanden: ze gaan geschiedenis schrijven.

Een half jaar later zetten Sorab en zijn medebestuursleden in LAB111 de puntjes op de i. Vrijwilligers worden verdeeld over de locaties door de stad, samen met gedoneerd eten van een sympathiserende ondernemer. De druk is nog steeds onverminderd groot, vertelt Sorab: "We zijn een beweging. Maar daar zijn wij maar een klein onderdeel van." Queer Amsterdam staat, zoals hij het zei bij de kick off, 'op de schouders van reuzen'.

Bestuurder stapt op

Dat ging niet zonder slag of stoot. Na een verschil van inzicht legde Aynouk Tan, voortrekker van het eerste uur, haar taak als voorzitter in juni neer. Naomie Pieter trekt sindsdien de kar. Eerder organiseerde zij de Black Pride en hielp ze mee bij de Pride Walk. Beide activiteiten zijn opgenomen in het programma van de Queer Pride.

Aanvankelijk stonden er ook twee straatfeesten op het programma. De gemeente verleende vergunningen voor feesten in de Utrechtsestraat en de Reguliersdwarsstraat. De voorzitters van de ondernemersverenigingen uit die straten waren nauw betrokken bij Queer Amsterdam. Inmiddels hebben zij allebei een stap teruggedaan. Eén van hen, Robbert Overmeer, zat als secretaris ook in het bestuur van Queer Amsterdam. Woensdagochtend bevestigde hij echter dat hij daaruit is gestapt.

Op de reden van de breuk willen beide partijen niet ingaan. "Het is jammer om te horen dat Robbert heeft besloten om uit het bestuur te stappen", schrijft Roustayar in een korte verklaring. Hij wenst Overmeer veel succes in de toekomst.

Kwaliteit boven kwantiteit

Veel tijd om er verder op in te gaan, hebben de achterblijvende bestuurders niet. Zaterdag al begint 'hun' week. Later deze zomer zullen ze zeker terugblikken op wat er gebeurd is, beloven ze.

"We zitten er nu middenin", zegt voorzitter Pieter. Bij de terugblik straks gaat het volgens Pieter voornamelijk om de kwaliteit van het programma. Niet de bezoekersaantallen, maar ervaringen van de bezoekers staat voorop, zegt ze. "Dat de gemeenschap zich gehoord voelt. Dan is het een succes."