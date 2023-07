Hole in one slaan om auto te winnen: vijftig golfers doen een poging

Slechts weinig golfers is het gegeven: ooit een hole in one slaan. Bij de Zaanse Golf Club werden zo'n vijftig amateurgolfers extra gemotiveerd het tóch voor elkaar te krijgen. Wie de bal met één slag in het putje weet te krijgen, zo'n honderdveertig meter verderop, rijdt met een gloednieuwe auto naar huis.

De speciale competitie is bedacht om het vijfendertigjarig jubileum van de golfclub luister bij te zetten. Dat er eventueel een auto in de wacht te slepen is, leidt bij sommige golfers toch wel tot extra druk op de schouders. "Absoluut", beaamt één van de deelnemers. "Heel spannend." De volgende haalt echter de schouders op. "Joh, ik ben alles gewend", aldus één van de wat meer ervaren spelers. "Ik heb er geen last van." Om lachend te vervolgen: "Ik sla toch in de sloot."

"De kans dat het lukt, is bij amateurs één op dertienduizend" Cees Stolp, Zaanse Golf Club

De verrichtingen van de golfers een tijdje gadeslaand, doet ook de leek zich realiseren hoe onwaarschijnlijk moeilijk het is die hole in one te slaan. De meeste deelnemers komen dan ook niet eens in de buurt van het vlaggetje. Maar de beteren weten de bal toch wel op 'the green' te krijgen, nog altijd meters verwijderd van de vlag waar het putje zich bevindt. "Bij de amateurs is de kans ongeveer één op dertienduizend", zo vertelt Cees Stolp van de Zaanse Golf Club. "Bij de profs is dat één op drieduizend. Wij denken zelf dan ook dat de auto vanavond gewoon weer in de showroom staat."

"Als ik 'm win, rij ik meteen naar Spanje" Een van de gespannen deelnemers

Een wat statige oudere heer die ook een poging waagt, heeft niettemin een plan, mocht 'ie de auto in de wacht slepen. "Dan rij ik meteen naar Spanje", zegt 'ie met een knipoog. "Omdat het daar zo lekker warm is." Als even later de golfbal finaal zijn doel mist, blijkt er echter geen man overboord. "Ik had 'm graag gewonnen, jongens, maar helaas", zegt de deelnemer met pretoogjes. "Ik denk dat ik nu lekker met mijn zeilbootje naar Denemarken ga."

Auto terug naar dealer? Uiteindelijk weet niemand van de vijftig deelnemers de hole in one te slaan en gaat de auto dan ook weer terug naar de dealer.