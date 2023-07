Net rond 'Looijkartel' sluit zich: politie pakt verdachten voor langdurige bedreiging en stalking Hilversumse Bradley

De zaak kwam de laatste weken in een stroomversnelling nadat NH verhalen over Bradley en de jarenlange pesterijen en doodsbedreigingen aan zijn adres publiceerde.

De pesterijen hebben vaak hun oorsprong op chat-app Telegram. In de actiefste groep, de kortgeleden opgeheven Telegram-groep Looijkartel waar op het hoogtepunt 7.000 mensen lid van waren, werden duizenden berichten gedeeld met beledigingen en bedreigingen, oproepen tot geweld of vernielingen.

Infiltratie door de politie

Opvallend is dat de politie ook zelf lijkt de infiltreren in de groepen. Na de aanhoudingen werd een bericht van de politie gepost in de groep waarin de politie zegt al langer mee te lezen. Ook worden leden van de groep gewaarschuwd. "Ons onderzoek gaat door. Zullen we ooit bij jou voor de deur staan?", staat te lezen. De politie heeft bevestigd dat het bericht authentiek is.

De schrik bij de overgebleven leden van het Looijkartel zit er goed in: andere leden van de groep verwijderen nu razendsnel hun berichten. Dat heeft geen zin, zegt de politie. "Ook online laat je sporen achter die voor rechercheurs van de politie te traceren zijn. Geen enkele misdaad loont en nergens ben je volledig onzichtbaar", klinkt het.

Ook valt op dat het sinds de aanhoudingen ook niet meer mogelijk is om berichten te plaatsen in de nieuwe voorname groep van het kartel.

Onacceptabel

De politie noemt de heftige pesterijen een kwalijke zaak en onacceptabel. "Wat nu een grap lijkt, kan een ander levenslang schaden. In deze zaak zagen we regelmatig uitspraken voorbijkomen waarin iemand onterecht werd beschuldigd of beticht van een strafbaar feit. Daarnaast werden er serieuze bedreigingen geuit, tegen verschillende personen en hun omgeving. Ook dat is strafbaar. Soms ging het zo ver dat de bedreigingen en beledigingen ook in de echte wereld plaatsvonden. Intensief onderzoek heeft geleid tot het identificeren van deze verdachten.”

De twee verdachten zitten momenteel vast in beperkingen, hun apparaten zijn in beslag genomen.