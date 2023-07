Slachtoffer schietpartij in Amsterdam-Noord overleden aan verwondingen

De man die gisteren bij de schietpartij op het Vikingpad in Noord gewond raakte, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het gaat om een 43-jarige man. De politie hield twee verdachten aan, maar geen van de twee is vermoedelijk de schutter. De recherche zoekt daarom naar getuigen.

Gisteren rond 16.00 uur vond de schietpartij plaats. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Volgens de politie hoorden getuigen een harde knal en zagen zij vervolgens dat een gewonde man een rode auto in werd getrokken en dat dit voertuig snel wegreed. In de auto zat de 43-jarige man die naar het ziekenhuis werd gebracht, hij overleed daar niet veel later. De rode auto is bij het ziekenhuis in beslag genomen door de politie.

Naar aanleiding van de schietpartij werden niet veel later twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 37 en 38 jaar oud uit Almere. Volgens de politie is het waarschijnlijk dat zij niet de schutters waren, maar hun rol bij het incident wordt nog onderzocht. Omdat de verdachten op dit moment in alle beperkingen zitten, deelt de politie geen verdere informatie over de twee.

Omdat er voor de politie nog veel onduidelijk is, is de recherche nog op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten over het incident. Daarbij is de politie op zoek naar een getuige die is weggefietst van de plaats delict.