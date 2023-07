Keepster Lize Kop zoekt nieuwe uitdaging en vertrekt bij Ajax Vrouwen

Lize Kop gaat Ajax Vrouwen na zes seizoenen verlaten. De Amsterdamse formatie moet zodoende op zoek naar een nieuwe eerste doelvrouw. Afgelopen seizoen won de in Wormer geboren Kop met Ajax nog de landstitel.

Sinds het seizoen 2016/2017 behoorde Kop tot de selectie van Ajax. De 25-jarige keepster werd in de loop der tijd de eerste keus onder de lat, ondanks dat ze ook vaak te kampen had met blessures.

In haar zes jaar bij de club won Kop drie landstitels, vier KNVB-bekers en één Eredivisie Cup. Kop groeide uit tot international van Oranje en behoort tot de selectie die zich nu in Nieuw-Zeeland voorbereidt op het WK.

Nieuwe prikkels

"Met pijn in mijn hart ga ik weg bij Ajax. Ik heb zeven seizoenen bij de club gezeten, waar ik heel veel mooie momenten heb meegemaakt", vertelt Kop op de website van Ajax. "Maar ik denk dat mijn eigen carrière wel toe is aan een nieuwe stap. Nieuwe prikkels krijgen, nieuwe uitdagingen, daar heb ik heel veel zin in."

Waar Klop volgend seizoen gaat spelen is nog niet bekend.