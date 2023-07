Wat doen al die rood-witte linten in de Haarlemse parkeergarages?

Automobilisten die regelmatig gebruik maken van de gemeentelijke parkeergarages in Haarlem is het ongetwijfeld opgevallen. Op veel verdiepingen zijn meerdere parkeerplekken afgezet met rood-witte linten. Maar waarom?

Het antwoord is eenvoudig, vertelt woordvoerder Marit Alders van Spaarnelanden, dat de gemeentelijke parkeergarages beheert. In de zes garages wordt dit jaar hard gewerkt aan de vervanging van de parkeermanagementsystemen.

Alders: "De bekabelaar is aan het werk in onder meer parkeergarage Raaks. Er moet een gigantische lengte aan kabels worden getrokken. Om dat werk veilig uit te kunnen voeren, moeten we een aantal parkeerplekken tijdelijk sluiten."

Kentekenherkenning

De apparatuur die nodig is voor het in- en uitrijden van de parkeergarages is verouderd. Het nieuwe systeem zorgt er straks voor dat auto's sneller de garage in en uit kunnen rijden, dankzij kentekenherkenning. Toegangskaarten zijn dan niet meer nodig en betalen kan sneller via een parkeer-app of het scannen van een QR-code. Verder wordt het mogelijk om online een parkeerplaats te reserveren.

Op dit moment wordt er gewerkt in de garages Houtplein en Raaks. De nieuwe systemen moeten daar in oktober in gebruik worden genomen. Marit Alders: "Het loopt goed, we zitten precies op schema of lopen er zelfs iets op voor."

Het werk aan parkeergarages De Kamp, Cronjé, Appelaar en Dreef begint na de zomervakantie. Alle parkeergarages moeten aan het eind van het jaar voorzien zijn van de nieuwe parkeersystemen.