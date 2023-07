Wat gebeurde er in Petten? Schoten gehoord en bloed gevonden, maar verder geen enkel spoor

Op een strandopgang van Petten is vanochtend bebloede kleding en een spoor van bloedvlekken op een houten vlonder gevonden. Maar van een gewonde is geen spoor. De politie heeft de strandopgang afgezet en speurt nu naar een eventueel gewond persoon.

Waar de bebloede kleren vandaan komen, of wat er kan zijn gebeurd is totaal onduidelijk. Een woordvoerder van de politie bevestigt de vondst van de bebloede kleding. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Getuigen laten weten dat ze vannacht schoten denken te hebben gehoord. Samen met mannenstemmen, menen verschillende getuigen.

'Grote hoeveelheid bloed'

Een politiewoordvoerder laat weten dat er inmiddels een helikopter is ingezet om de eventueel gewonde persoon te vinden. "We weten niet van wie de kleding is, en of er een medische noodzaak is. Maar we hebben nog niemand gevonden."

De Reddingsbrigade 'De Puitaal' Petten laat via Facebook weten dat er een 'grote hoeveelheid bloed' is gevonden. Ze vragen iedereen zo veel mogelijk weg van de plaats van het incident te blijven.