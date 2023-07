Explosie bij woning en autobrand in Diemen, politie houdt rekening met verband

Bewoners in de omgeving van de Gerrit Rietveldsingel en Piet Mondriaansingel in Diemen kregen in één nacht te maken met een autobrand en een explosie bij een woning. Er raakte niemand gewond. De straten liggen enkele minuten van elkaar vandaan en de politie houdt rekening met een verband tussen beide incidenten.

Rond 00.20 uur komt er een melding binnen van een autobrand aan de Piet Mondriaansingel. Uit onderzoek blijkt dat het voertuig bewust is aangestoken en dat de brand is overgeslagen naar nog een andere auto.

Explosie

Een paar uur later, rond 03.50 uur, horen bewoners in de Gerrit Rietveldsingel een harde knal. Het blijkt een explosie bij een woning te zijn. De schade; een ruit die uit de woning is geblazen. Vlak voor de explosie werden twee personen in trainingsbroeken opgemerkt. "Opvallend is dat één van hen een gele plastic tas bij zich had", aldus de politie.

De politie vraagt getuigen zich te melden. "Heeft u informatie over bijv. camerabeelden van een dashcam/RingMyDoorbell? Dan komt de recherche graag met u in contact."