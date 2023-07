Ruim honderd betaalbare woningen op Ankie's Hoeve terrein: bouw begint eind 2025

Goed nieuws voor woningzoekenden in Beverwijk! Er worden ruim honderd 'betaalbare woningen' gebouwd op het terrein van het voormalige hertenkamp Ankie's Hoeve. De bouw zal naar verwachting eind 2025 van start gaan. Dit is het resultaat van een akkoord dat deze week is gesloten tussen de gemeente Beverwijk en het lokale bouwbedrijf SBB.

In totaal moeten er 230 woningen op de plek komen van het voormalige hertenkamp, zowel koop als huur. Vanuit de gemeente is met de bouwer expliciet afgesproken dat meer dan de helft van die nieuwe woningen niet te duur wordt. Dit betekent dat de maandelijkse huurprijs van deze appartementen maximaal 1.000 euro zal bedragen, of dat de koopprijs niet hoger zal zijn dan 355.000 euro.

Prijsgarantie

In de praktijk blijkt dat goedkopere woningen steeds moeilijker te realiseren zijn. Toch durft de gemeente de belofte te doen. "De huur van maximaal 1.000 euro kunnen we voor langere tijd garanderen", stelt Jeroen Mirck van de gemeente. "In de koopovereenkomst met SBB is namelijk afgesproken dat dit de komende vijftien jaar de maximale huurprijs blijft. Voor de koopwoningen geldt een termijn van tien jaar."