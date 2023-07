Busstation Crailo gaat op de schop: geen eindstation meer, dus meer plek voor fietsen

Waar het altijd erg druk was met bussen op het busstation, is dat sinds het vertrek van Tergooi en de komst van de snelle HOV-bus veranderd. Nu heeft bijvoorbeeld de buurtbus er nog zijn halte.

Ziekenhuis Tergooi is verhuisd: dit gaat er met het achtergelaten terrein in Blaricum gebeuren

Vooral fietsers die naar het busstation komen, zullen de verbeteringen gaan merken. Het aantal plekken om je fiets te stallen is op dit moment beperkt met ruimte voor ongeveer 60 fietsen. De benodigde capaciteit is eerder door de provincie geschat op 168 fietsparkeerplaatsen. Ook de manier om bij de stalling te komen gaat verbeterd worden; nu fietsten mensen nog over de stoep of de busbaan om hun fiets te parkeren.

Langere termijn

De aanpassingen zijn onderdeel van een reeks kleine verbeteringen op korte termijn. Op de langere termijn moet het hele knooppunt Crailo grotendeels op de schop.

Het knoopunt en de omgeving moeten veiliger gemaakt worden voor al het verkeer. Hierbij wordt al rekening gehouden met de vele ontwikkelingen in de omgeving. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij het voormalig Tergooi en de mogelijke nieuwe fietstunnel en -brug onder de A1.

Ook de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zal over een tijdje voor meer verkeer en meer openbaar vervoer reizigers gaan zorgen.