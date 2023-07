Man aangehouden voor wurgpoging en schieten op omstander bij Amsterdams metrostation

De politie heeft een man aangehouden die op 24 juni bij metrostation Bullewijk de keel van een vrouw dichtkneep en vervolgens op een omstander schoot. Ook is er een tweede verdachte aangehouden. Bij één van de verdachten werd een vuurwapen aangetroffen. Daarnaast trof de politie bij doorzoekingen cashgeld en munitie aan.

Op 24 juni heeft een man rond 15.00 uur ruzie met een vrouw op metrostation Bullewijk in Amsterdam-Zuidoost. De ruzie loopt vervolgens uit de hand, zo erg dat de man de keel van de vrouw dichtknijpt en zij het bewustzijn lijkt te verliezen. Dat is het moment waarop een mannelijke omstander besluit in te grijpen. Daarop schiet de verdachte vervolgens met een vuurwapen op deze omstander. De man duikt weg en breekt zijn knie.

De verdachte houdt meerdere omstanders onder schot, maar besluit niet verder te schieten. Vervolgens vlucht hij weg van het metrostation. De politie geeft op dat moment een signalement vrij, waarbij wordt aangeven dat het zou gaan om een man van rond de 20 jaar. De vrouw vlucht ook.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek van de politie ontstaat al vroeg het vermoeden dat de man en het vrouwelijke slachtoffer elkaar kennen. Op achterhaalde videobeelden is te zien dat de vrouw met haar OV-kaart uitcheckt, hierdoor kan de politie haar identiteit achterhalen. De verdachte komt al snel in beeld, wanneer de woning van de vrouw in de gaten wordt gehouden.

Via telefoontaps die de politie aansluit, komt meer informatie over de verdachte vrij. De man lijkt zich bezig te houden met vuurwapenhandel. De persoon waarmee hij hierover contact heeft, ziet de politie ook als verdachte.

Extra maatregelen

Voor de aanhouding worden extra maatregelen genomen, omdat de verdachte mogelijk gevaarlijk kan zijn. Beide verdachten worden door het arrestatieteam op de openbare weg aangehouden. Eén van hen draagt op dat moment een vuurwapen bij zich. Er worden door de politie drie plaatsen doorzocht; in totaal wordt er cashgeld, munitie en ander bewijs gevonden.

De politie laat weten dat de zaak nog onderzocht wordt. De verdachten zitten vast en worden aankomende donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.