Nog méér kerken dicht in West-Friesland: "De kerkbanken worden steeds leger"

Het 'afstoten' van katholieke kerken in West-Friesland dendert door. Het parochiebestuur van de Waterkant heeft samen met de parochianen besloten welke negen kerken, van de tien in totaal, dicht moeten. Ze zien geen andere oplossing nu kerkgangers wegblijven en de tekorten oplopen.

En dat betekent dat de Hiëronymuskerk in Wognum wordt bekroond als 'hoofdkerk'. Over waarom de keuze op deze kerk is gevallen, is pastoor Álvaro Rodríguez Luque duidelijk: "Gezien de geografische ligging, parkeerplaatsen, ruimtes voor bijeenkomsten en vergaderingen en weinig onderhoudskosten wordt voorlopig de Hiëronymuskerk als hoofdkerk aangewezen."

Binnen vijf jaar worden de kerken in Spanbroek, De Weere en Spierdijk 'afgestoten'. Tussen vijf en tien jaar ondergaan die in Ursem, De Goorn, Hoogwoud, Obdam en Nibbixwoud hetzelfde lot.

"Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke", zegt hij. "We moeten aan de toekomst denken. Als dit zo doorgaat, hebben we helemaal geen kerken meer. We moeten een andere richting gaan kiezen."

Het is een ingrijpend besluit, beseft pastoor Álvaro Rodríguez Luque zich maar al te goed, maar door oplopende kosten, vergrijzing van de geloofsgemeenschappen, een gebrek aan vrijwilligers en afnemend kerkbezoek is er geen andere uitweg.

Kerkgebouwen zijn duur. De kosten voor onderhoud en energie brengen de kerkgangers en vrijwilligers zelf op. Nu hun aantal met de dag slinkt, worden ze door het Noord-Hollandse bisdom Haarlem-Amsterdam gedwongen om na te denken over de toekomst. Met dat in het achterhoofd wordt er een gewaagd plan bedacht: van meerdere kerken naar één of twee. De kerken die overblijven, zou worden aangewezen als 'hoofdkerk' of 'steunpunt'. De rest gaat binnen 5 à 10 jaar dicht.

Er zijn vier parochies in deze regio: Waterkant, Wervershoof, West-Friesland Zuidoost en Hoorn. Zij 'vertegenwoordigen' in totaal zo'n 27 katholieke kerken.

Herinneringen

Het is niet de eerste keer dat er een 'kaalslag' in deze regio plaatsvindt. Eerder werd al bekend dat er drie gebedshuizen in Wervershoof sluiten. De Sint-Martinuskerk in Medemblik werd begin maart gekozen als hoofdkerk. Ook in West-Friesland Zuidoost is of gaat het slot op de deur van drie kerken.

In het ruim 3.000 inwoners tellende Nibbixwoud is het verdriet groot. De Sint-Cunerakerk, een architectonisch wonder met een lange historie, behoort tot de afvallers. "Het is een kerk dat bij het dorp hoort", vertelde koster Piet Ettes (70) eerder tegen NH. De kerk roept volgens hem veel herinneringen op. "Voor veel mensen betekent een kerk héél veel. Het biedt houvast en wordt vaak gebruikt als plaats van samenkomst. Ook voor mij. Ik ben er gedoopt, getrouwd en heb er communie en vormsel gedaan. Net als mijn ouders, generaties lang. Het zou een aderlating zijn."

Ook voor de Sint-Bonifatiuskerk in Spanbroek valt het muntje de verkeerde kant op. Tóch komt de keuze de parochianen niet koud op hun dak vallen. "We zijn er al een jaar mee bezig. Ze wisten dat het onvermijdelijk was. De cijfers liegen er niet om, de kerkbanken bij een zondagdienst worden steeds leger", zegt Sjaak de Koning, voorzitter van de parochieraad. Volgens hem betekent de sluiting niet het einde van de geloofsgemeenschap. "Er inmiddels een werkgroep opgericht die de toekomst van deze kerk gaat onderzoeken. Hoe gaan we nu verder?"