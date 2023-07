Enorme belangstelling voor 29 nieuwe sociale huurwoningen in Eemnes

Er is enorme animo voor de 29 nieuwe sociale huurappartementen in Eemnes: meer dan zeshonderd mensen hebben zich aangemeld om zo'n huis aan de Aartseveen te huren. Deze massale interesse is het zoveelste bewijs, ook in Eemnes, dat er zwaar behoefte is aan betaalbare woningen. Eind volgende maand krijgen de gelukkige starters en doorstromers de sleutel van nieuwe huurhuis.

Woningcorporatie de Alliantie bouwt op het voormalige onderkomen van basisschool Hink Stap Sprong een geheel gasloos appartementencomplex. Er zijn ook negen gezinswoningen, die zijn al klaar. In totaal komen er in dit hagelnieuwe gebouw vijftien tweekamerappartementen en nog eens veertien met drie kamers.

Op het moment dat de inschrijving op deze nieuwe woningen is gesloten, blijkt dat 621 mensen hebben gereageerd. Daarvan komen er 135 uit Eemnes zelf. Cijfermatig betekent dat de Alliantie iedere woning 21,5 keer had kunnen verstrekken aan een belangstellende.

Vooral voor de tweekamerappartementen van 45 tot 52 vierkante meter was er heel veel belangstelling. Maar liefst 380 mensen hebben zich ingeschreven voor deze vijftien nieuwe woningen. Voor de veertien wat grotere woningen (grootte van 64 tot 71 vierkante meter) waren er relatief minder inschrijvers: 241.

Starters

Het is zeker niet voor het eerst in Eemnes dat er gigantisch veel belangstelling is voor nieuwe woningen. Eerder dit jaar is het tijdelijke project op de Barbeelstraat opgeleverd. Naast 32 appartementen voor Oekraïense vluchtelingen heeft Eemnes daar ook acht tiny houses geplaatst voor starters op de woningmarkt. Daar schreven zich maar liefst 378 Eemnessers in de leeftijd van 23 tot 30 jaar voor in.

Overigens levert Eemnes dit jaar meer dan honderd sociale woningen op. "Door per woonproject heel gericht toewijzingscriteria vast te stellen voor huur- en koopwoningen, kunnen wij maximaal inzetten op doorstroming om zoveel mogelijk Eemnessers een passende woning aan te bieden. Door het pakket aan maatregelen en de oplevering van nieuwbouw komen er dit jaar een voor Eemnes ongekend groot aantal sociale huurwoningen beschikbaar", zo legt wethouder Theo Reijn uit.