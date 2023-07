Traumahelikopter vliegt voortaan vanuit nieuwe standplaats in Westelijk Havengebied

Vanaf vandaag vliegt de traumahelikopter niet meer uit vanaf het Amsterdam UMC, locatie Vumc. Na 28 jaar is het Mobiel Medisch Team (MMT) verplaatst naar het luchthaventerrein van Amsterdam Heliport in het Westelijk Havengebied. De verhuizing moet zorgen voor een vermindering van de geluidsoverlast voor omwonenden.

Sinds 1995 wordt het dak van locatie VUmc al gebruikt door het MMT en de traumahelikopter. Daar is namelijk een traumacentrum voor ongevalspatiënten gevestigd. Het MMT wordt alleen ingezet bij ernstige incidenten en bekijkt per oproep wat de snelste manier is om bij patiënten te komen. In samenwerking met de gemeente en de provincie Noord-Holland werd in 2021 besloten het platform te verplaatsen. De traumaheli vliegt meerdere keren per dag uit.

Volgens Mark Kramer, bestuurslid Amsterdam UMC heeft de verhuizing van de standplaats naar 'een minder bevolkt gebied', geen negatieve invloed. "De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de snelheid waarmee het MMT bij de patiënt kan zijn."

Ook Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, is blij met de verhuizing. "Gemiddeld zes tot zeven keer per etmaal wordt de traumahelikopter opgeroepen en heeft daarmee dan ook een belangrijke maatschappelijk functie", laat hij weten. In totaal betekent dit 4750 vliegbewegingen per jaar. Dit brengt voor de omgeving veel geluid met zich mee. "Daarom is het goed dat we een nieuwe plek hebben gevonden."

Helikopterplatform

Voorlopig zal het helikopterplatform op het dak van het VUmc nog open blijven. De acute cardiologie blijft de komende jaren op die locatie. Tot die tijd blijft het platform open.