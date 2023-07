Wisselvallig weer verwacht in Heemskerk, IJmuiden, Beverwijk, Uitgeest en Velsen

Goedemorgen Beverwijk! Het wordt een bewolkte dag vandaag met enkele lichte regenbuien. De temperatuur zal rond de 15 graden blijven in de vroege ochtenduren, maar stijgt geleidelijk naar 16 graden vanaf 06:00 uur. Rond 08:00 uur kunt u een lichte regenbui verwachten, dus vergeet niet uw paraplu mee te nemen als u rond die tijd op pad gaat. Vanaf 09:00 uur begint het weer op te klaren en wordt het bewolkt met temperaturen die stabiel blijven op 16 graden. Vanaf 10:00 uur beginnen we wat meer zonneschijn te zien met halfbewolkte omstandigheden en stijgen de temperaturen naar een comfortabele 18 graden. Deze weersomstandigheden houden aan tot ongeveer middaguur wanneer er weer kans is op een lichte regenbui. In de namiddag kunnen we genieten van grotendeels heldere omstandigheden met af en toe wolken. De temperatuur daalt geleidelijk naar een aangename 17 graden vanaf ongeveer twee uur 's middags tot laat in de avond. Bij zonsondergang, rond achttien uur, worden de wolken iets dikker maar blijft het droog. De temperatuur zal verder dalen naar zo'n comfortabele 15 graden tegen acht uur 's avonds en koelt af tot ongeveer 14 graden later in de avond onder overwegend heldere hemelcondities. Over het algemeen is dit geen slechte dag om buiten door te brengen, mits u voorbereid bent op mogelijke buien in de ochtend- en middaguren. Geniet van uw dag!