Totale Barbie-gekte in Haarlem: massaal in het roze gekleed naar de bioscoop

De film Barbie ging gisteravond in première. Speciaal voor de gelegenheid was de Pathébioscoop in het Raakskwartier in Haarlem helemaal in Barbie-stijl omgetoverd, met vooral heel veel roze. De film draaide maar liefst acht keer op de openingsavond en alle acht voorstellingen waren stijf uitverkocht.