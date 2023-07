Jong FC Volendam-trainer Dingsdag: "Individuele ontwikkeling heeft de prioriteit"

Voor zijn overstap werkte Dingsdag als assistent-trainer bij Telstar en hoofdtrainer bij Telstar 0-21. Hij had in november al besloten te vertrekken. "Het eerste trainde altijd ’s ochtends of ’s middags en de beloften pas ’s avonds. Dan maakte ik zulke lange dagen, daar had ik geen zin meer in."

De deal met Volendam was daarom ook snel beklonken. "Mijn zaakwaarnemer bracht me in contact met de club. Door mijn eerdere ervaring bij NAC en Telstar als trainer van een beloftenteam was ik interessant. Binnen een paar dagen waren we er al uit."