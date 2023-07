Edwin van der Sar mag ic verlaten, maar blijft in ziekenhuis

"We willen iedereen bedanken voor de lieve en ondersteunde berichten. Nu wil ik mij graag focussen op de volgende stap in mijn herstel." Sinds zaterdag is Van der Sar weer in Nederland. De oud-voetballer werd tijdens zijn vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht en bleef sindsdien op de ic.