Vuurwerk gevonden in Aalsmeerse woning, EOD doet onderzoek

In de Apollostraat in Aalsmeer is de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) aanwezig, omdat daar vuurwerk in een woning midden in een woonwijk is aangetroffen. Op foto's is te zien hoe de straat is afgezet en dat de hele straat volstaat met brandweer- en politieauto's en voertuigen van de EOD. Ook zou er een persoon zijn aangehouden.