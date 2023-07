Wordt het hek aan de Zeeweg dan eindelijk hersteld? Bloemendaal ontvangt ton van F1

De gemeente Bloemendaal ontvangt de komende drie F1-edities een ton per jaar van de Dutch Grand Prix-organisatie (DGP). Dat geld is onder andere bedoeld voor de huur van parkeerplaatsen in Bloemendaal. De rest van het geld zal de gemeente zeer waarschijnlijk besteden aan het herstel van het hek langs de Zeeweg.

Omdat het hek al jaren in slechte staat verkeert, springen veel herten eroverheen. Met als gevolg vele botsingen tussen auto's en overstekende viervoeters, vooral tijdens de wintermaanden. Zandvoorter Willem van der Sloot probeerde meerdere malen aan alle betrokken partijen duidelijk te maken dat het hoog tijd wordt voor een nieuw hek. Tekst loopt door na de video.

Willem van der Sloot laat het vervallen hek langs de Zeeweg zien in november 2022 - NH Nieuws

De gemeente Bloemendaal is eigenaar van het hekwerk, maar heeft ook de andere partijen nodig om een nieuwe omheining te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de provincie, Staatsbosbeheer, PWN en de aanwonenden van de Zeeweg. De kosten worden op ruim een miljoen euro geschat. Zandvoort betaalt zo'n 20.000 euro mee, omdat ook Zandvoorters en toeristen gebaat zijn bij een veiligere weg. Compensatie overlast Binnen de Bloemendaalse raad krijgt Willem steun van de partij Zelfstandig Bloemendaal. Raadslid Rob Slewe diende onlangs een voorstel in om voortaan een ton te vragen aan de organisatie van de Dutch Grand Prix, ter compensatie van de overlast in het dorp rondom de race. Maar ook om het geld te gebruiken voor het herstel van het hekwerk langs de Zeeweg. De hele raad stemde daar mee in. Tekst loopt door na de foto.

Willem van der Sloot bij kapot hekwerk bij de Zeeweg - Foto: NH

DGP en Bloemendaal hebben nu een structurele overeenkomst getekend voor een ton per jaar, tot en met 2025. 'Voor het gebruik van parkeergelegenheden en diensten van de gemeente', luidt een verklaring van de woordvoerder van de Dutch Grand Prix. 'Beginnen met herstellen van hek' Rob Slewe is blij dat de komende drie jaar jaarlijks een ton wordt overgemaakt aan Bloemendaal vanuit de Nederlandse Formule 1-organisatie. Dat bedrag was de afgelopen twee edities lager. "Ik ben niet tegen de Formule 1. Maar ik vind wel dat we er, gezien de overlast, wat meer voor terug mogen vragen. Dit is in ieder geval mooi nieuws. Dan kunnen we beginnen met het hek te gaan herstellen en kunnen we ook laten zien dat er iets tastbaars met het geld gebeurt. Met dit bedrag kom je écht wel ergens." Slewe stelt voor om de meest versleten delen van het hek te herstellen met gaas en de huidige hekken eventueel wat te verhogen. "Zo voorkom je in ieder geval dat de herten er overheen springen."

Een busje na een aanrijding met een hert op de Zeeweg - Foto: Inter Visual Studio

Zandvoorter Willem van der Sloot haalt zijn schouders er nog een beetje bij op. "Het is een doekje voor het bloeden. Het is een begin en mooi dat Rob het voor elkaar heeft gekregen. Maar hier ga je het niet mee redden. Het belangrijkste is dat er een heel nieuw hekwerk komt. Van twee meter hoog, met houten palen. Zoals het huidige hekwerk bij de natuurbrug. De Bloemendaalse wethouder moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat alle partijen gaan meebetalen. Zandvoort betaalt zijn deel, nu de rest nog."