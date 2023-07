Gewonde bij schietpartij op Vikingpad in Amsterdam-Noord, verdachte aangehouden

Bij een schietpartij vanmiddag op het Vikingpad in Amsterdam-Noord is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond 16.00 uur de melding dat iemand een schietpartij had gezien. Ter plekke werd een gewonde aangetroffen. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Een deel van de straat is afgezet voor politie-onderzoek. Een verdachte is aangehouden. Hij is naar het bureau gebracht. Het is niet bekend of het om de schutter gaat.