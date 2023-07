Spaarndamse klas met de neus in de boeken: lezen ze samen 900 boeken dit schooljaar?

De laatste schoolweek voor de klas van juf Barbara en juf Patricia van De Spaarneschool in Spaarndam is nog spannend. De leerlingen en hun juffen hebben dit jaar samen al meer dan 800 boeken gelezen, maar wat zou het mooi zijn als ze de 900 aantikken. Dus zijn ze ook deze laatste dagen nog fanatiek aan het lezen.

Een boek van meer dan 400 bladzijden. Tijn duikt nog even in een deel van de Grijze Jager, in de hoop dat hij het in een paar dagen uitkrijgt. En Isabella leest Het Waanzinnig boek over de Billosaurus. Een grappig boek, dus dat maakt het wel leuk om die lees-challenge van juf Barbara aan te gaan. Ze heeft niet meer bij kunnen houden hoeveel van die bijna 900 boeken zij heeft afgevinkt.

Barbara Salzgeber en haar duo Patricia Koning zijn beide gek op lezen, maar het wordt steeds meer een uitdaging om dat virus over te brengen op de kinderen. Eén op de vijf basisschoolleerlingen leest niet of nauwelijks, blijkt uit een onderzoek van Stichting Lezen. Maar met een wedstrijdje zijn kinderen altijd wél te porren, zo blijkt.

Kijk hier naar de reportage over de lees-challenge van groep 6/7 van obs De Spaarneschool in Spaarndam.