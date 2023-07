Ajax simpel langs Shaktar Donetsk door Mohammed Kudus

De Oekraïners hadden in de eerste fase het betere van het spel, maar toch kwam Ajax op voorsprong. Devyne Rensch werd gevloerd in het strafschopgebied. Kudus ging achter de bal staan en verzilverde de strafschop: 1-0. Na iets meer dan een halfuur verdubbelde Ajax de score via Steven Bergwijn op aangeven van Kudus. Het ging daarna rap met de tussenstand, want de Ghanees scoorde twee minuten later de 3-0. Hij dacht even later zelfs de 4-0 te maken. Deze treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

