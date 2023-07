Vaste zwemgast Ria neemt afscheid van zwembad Wervershoof: "De eenheid krijg je nooit meer terug"

Al meer dan 25 jaar fietst Ria Bakker-Bijman (73) uit Wervershoof iedere week naar zwembad De Zeehoek voor een uurtje Aqua Vitaal. Afgelopen maandag was het voor haar de allerlaatste keer. Maar niet zonder een waardig afscheid. "Het was een afscheid met een brok in de keel."

Voor de allerlaatste keer Aqua Vitaal bij De Zeehoek - Foto: NH Media/Michiel Baas

Een spandoek met ‘Bedankt voor 36 jaar bezoekt, die als een stilleven boven de ingang hangt, staat nu nog slechts symbool voor het naderende einde van zwembad De Zeehoek. Over bijna twee weken is het zover: dan sluit het zwembad definitief de deuren. Dat vindt ook Ria Bakker-Bijman (73) uit Wervershoof 'vreselijk jammer', nu haar vaste prik verdwijnt. Op de maandagochtend verzamelt ze samen met een groep van zo'n 30 oudere vrouwen bij het zwembad voor een uurtje Aqua Vitaal. Maar na 25 jaar komt daar een einde aan. "Het is echt een gemis", zegt ze. "Het was een heel raar moment om daar voor de laatste keer weg te fietsen." Nog even afscheid nemen Want afgelopen maandag zwaaiden voor de laatste keer de armen door de lucht. Na afloop werd er alvast in stijl afscheid genomen van het vertrouwde personeel. Er was gebak, een traan, maar er werd vooral veel gepraat en gelachen. "Onder het genot van een kopje koffie, zoals altijd. Het was héél gezellig." De sluiting valt haar natuurlijk zwaar. "Dat gemoedelijke gaan we nu missen. Het zwemmen was voor ons vooral een vorm van ontspanning, om lekker in beweging te blijven. Het voelt nog wat onwennig. Ik ga er niet langsfietsen als het zwembad er nog staat. Dat doet zeer, het roept veel herinneringen op. Het was een eenheid, dat krijg je nooit meer terug." Tekst gaat verder.