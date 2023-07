Zoveelste klap voor getroffen bewoners Joan Muyskenweg, oorzaak brand niet achterhaald

De oorzaak van de grote brand aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam van 3 juni kan niet meer worden achterhaald. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. 95 appartementen zijn maanden onbewoonbaar na de brand die door de brandweer wordt omschreven als een toevallige samenloop van omstandigheden. En dat is voor sommige bewoners een lastig te accepteren conclusie.

Er wordt in het rapport gesteld dat het gebouw voldeed aan alle veiligheidseisen, maar dat er wel een falende blusleiding in het gebouw zat. Een blusleiding is een stalen leiding die in hoge panden wordt gebruikt om water vanaf de staat naar de bovenste verdiepingen te brengen. Het falen hiervan heeft het blussen van de brand vertraagd en mede hierdoor kon het vuur zich een tijdlang ongestoord verspreiden. Tijs van Lieshout, commandant brandweer en directeur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland spreekt in het rapport over een 'toevallige samenloop van omstandigheden'. Om die reden kon de brand deze omvang bereiken.

Ongeloof

Na de brand zijn bewoners verenigd in appgroepen. Julia Lischke woonde op de achtste etage en zag opnieuw eensgezindheid. "De algemene reactie is ongeloof", beschrijft ze. "We kunnen niet geloven dat een brand uit het niets komt en verspreidt over het hele gebouw zonder een oorzaak, fout of iets dergelijks. Dus het is lastig om dit af te sluiten met dit rapport, omdat het gaat om een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat dit gebeurt."

Huisvester Vesteda geeft aan niet verplichte brandveiligheidscans uit te voeren binnen al hun gebouwen. In het brandweerrapport is te lezen dat het gebouw aan de Joan Muyskenweg gestelde brandveiligheidseisen voldeed, met een hoger niveau dan wettelijk is vereist. Er waren enkele aantastingen van brandwerende voorzieningen, maar die speelden geen cruciale rol in de oorzaak of de snelle uitbreiding van de brand. Ook was de vergunning van het gebouw in orde, zo stelt het rapport.