Kookadvies Zwanenburg duurt 'uitzonderlijk' lang, PWN levert schoon drinkwater aan huis

Drinkwaterbedrijf PWN zet vandaag bij tientallen huishoudens in Zwanenburg jerrycans met schoon drinkwater voor de deur. Dat doet het bedrijf omdat er bij de betreffende huishoudens al twee weken vervuild drinkwater uit de kraan komt. "Dat is uitzonderlijk lang", aldus woordvoerder Damy Gertsen.

Ondanks de forse schade had PWN de waterleiding snel hersteld. Daarmee was de kous nog niet af, want nadat er bij huishoudens in de betreffende straten monsters uit de kraan waren gehaald, bleek het water geïnfecteerd met onder meer E.coli (poepbacterie) en enterokokken.

E.coli

Daarop gaf het drinkwaterbedrijf het advies water eerst drie minuten te koken voor het op te drinken. De in het water aangetroffen bacteriën, waaronder E.coli en enterokokken, zouden daarmee onschadelijk worden gemaakt. Die bacteriën worden inmiddels niet meer aangetroffen, maar er zitten nog wel andere hardnekkige, zogeheten coliformen bacteriën in het water. "Maar ook daarvan zijn de waardes laag."