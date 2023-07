Haarlemse scholieren krijgen gezonde voeding mee: "Een kerstpakket voor de zomer"

De ruim honderd leerlingen van praktijkcollege De Schakel in Haarlem hebben allemaal een tas met gezond eten mee naar huis gekregen. Een deel van de scholieren heeft namelijk geldproblemen thuis en de school geeft ze op deze manier wat extra's mee voor de zomervakantie. Ook in de hoop dat de tieners wat gezonder gaan eten en drinken.

Middenin de aula staan enkele tientallen tassen op tafels, volgestopt met gezond eten. De scholieren zijn erg nieuwsgierig, willen weten wat erin zit en vragen of ze er eentje mee mogen nemen. Dat mag, want de tassen zijn voor alle klassen bedoeld. Tekst loopt door na de foto.

Zomerpakketten voor de derde klassen van De Schakel - Foto: NH Nieuws / Paul Tromp

"De zomerpakketten zijn samengesteld door collega's en zijn bedoeld voor onze leerlingen. Om ze wat extra steun te geven, zodat ze het thuis even wat beter hebben. Zo kunnen ze ook wat gezonder eten en zelf koken. Er zitten namelijk ook een paar recepten bij", legt directeur Wouter Vreeke uit. Pasta en afwasmiddel De ingrediënten van het zomerpakket staan ook de tafel. "Ze kunnen straks warme maaltijden maken, zoals wraps en pasta. Maar er zit bijvoorbeeld ook pannenkoekenmix in en wat te drinken. En afwasmiddel om alles weer schoon te maken. Dat is vaak toch een wat duurder product. De tas kunnen ze later nog gebruiken als sporttas", vertelt Vreeke. De school kan dit allemaal doen door gebruik te maken van subsidie van het Jeugdeducatiefonds, aangevuld met centen uit eigen zak. Tekst loopt door na de foto.

De inhoud van de zomerpakketten - Foto: NH Nieuws / Paul Tromp

De school probeert leerlingen die het thuis wat minder hebben, op meerdere manieren te ondersteunen. "We bieden op schooldagen bijvoorbeeld warme maaltijden aan tijdens de lunch en dat loopt hartstikke goed. Dat geeft niet alleen een volle buik, maar ook een hele leuke sfeer binnen de school. Ze eten dan namelijk gezamenlijk aan tafel." Enthousiaste scholieren Daniël zit in de eerste klas en neemt ook een tas mee naar huis. "De kleur van de tas maakt me niet echt uit, er zit toch overal hetzelfde in", zegt hij. Hij vertelt dat hij niet binnen de categorie 'leerlingen die het thuis moeilijk hebben' valt. "Maar ik ben er wel blij mee. Het zijn allemaal lang houdbare producten. Over het algemeen eet ik wel gezond, hoor. Salades bijvoorbeeld, met een stukje vlees erbij. Ik help mijn vader vaak bij het koken." Het flesje afwasmiddel is vooral handig. "Die vergeten we thuis namelijk altijd mee te nemen." Tekst loopt door na de foto.

Daniël kiest een tas uit - Foto: NH Nieuws / Paul Tromp

Daniël wil later graag op een boorplatform werken. Bloem zit in de derde klas en wil later dieren gaan verzorgen. Ook zij neemt een tas mee. "Dan kan je thuis met de ingrediënten gaan koken. Het ziet er allemaal gezond uit", zegt ze. Bloem kent wel leerlingen die de tas harder nodig hebben dan zijzelf. "Die eten allemaal snoep en drinken energie drankjes, met twintig kilo suiker erin", lacht ze. "Ik vind het wel heel fijn dat ze deze tassen daarom uitdelen." Tekst loopt door na de foto.

Prullenbak in De Schakel - Foto: NH Nieuws / Paul Tromp

"Er zijn ouders die van de tas afzien, omdat ze het niet nodig hebben. Die bieden ze dan aan leerlingen aan die ze wel goed kunnen gebruiken", vertelt de directeur. Hij was even bang dat de leerlingen die een tas meenemen, scheef aangekeken zouden worden door andere scholieren. "Maar dat is niet het geval. Daarom geven we ze aan iedereen mee, zodat het voor iedereen normaal is dat je een tas meeneemt. Zie het als een kerstpakket voor de zomervakantie."