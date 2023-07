Ericka Voortman vindt in haar kunst haar verloren hart terug

Vorig jaar werd Ericka Voortman verlaten door de man met wie zij twintig jaar lang een relatie had. Het verdriet was groot, maar de kunstenares, die haar werk tentoonstelt in een schapenboet bij Den Hoorn, haalde ook inspiratie uit de breuk. Ze stortte zich op een nieuw project en het resultaat is nu te zien.

Geen drama maar hoop

"Ik denk dat ik een oerhart gemaakt heb", vertelt Voortman trots over de gigantische installatie van wol die in de boet hangt. "Het is heel cliché voor een kunstenaar om te zeggen, maar ik moest het maken."

Het kunstwerk 'Het hart van Venus' lijkt bijna een soort tent of iglo van wol. Bezoekers kunnen via een opening naar binnen om te voelen hoe het is om dicht bij je hart te zijn. "Stel dat je eigen hart zo groot zou zijn dat je er in kunt. Zoveel mensen kennen verdriet. Ik wil niet dat de bezoeker drama ervaart. Ik wil dat de bezoeker hoop voelt: als je dicht bij je hart blijft, is het oké."

"Mijn eigen hart terugvinden"

Het maken van het wollen hart heeft bijgedragen aan de verwerking van haar verdriet. "Ik wist dat het werk 'Het hart van Venus' zou heten, maar ik wist nog niet hoe het eruit zou zien. Door verlaten te worden, weggejaagd uit een relatie waarbij je helemaal de weg kwijtraakt, kreeg het deze vorm."

"Ik heb eigenlijk mijn eigen hart verlaten", vervolgt Ericka, "en dat is het stomste wat je kunt doen, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Dus het was mijn taak om via dit werk mijn eigen hart terug te vinden."

Naast 'Het hart van Venus' is er ook geborduurd werk van de kunstenaar te zien in de boet. De hele zomer lang kan Voortman's tentoonstelling bezocht worden.