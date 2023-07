Populariteit kitesurfen blijft groeien in West-Friesland

De populariteit van kitesurfen heeft tijdens de coronapandemie een indrukwekkende vlucht genomen. Terwijl veel mensen binnen moesten blijven, kozen steeds meer avontuurlijke zielen ervoor om met hun vlieger het water op te gaan. Ook nu nog komen sportievelingen uit heel het land richting West-Friesland voor de bijzondere surfspots in de regio.

Sven Luijbe, eigenaar van kitesurfschool KiteFEEL in Schellinkhout, kan de vraag bijna niet meer aan. "Tijdens corona was het al ongelooflijk druk, zelfs zo erg dat de stranden hier werden afgesloten. Daarna is de populariteit van kitesurfen niet minder geworden, maar juist toegenomen."

Eerder werd gedacht dat het een hype zou zijn, maar nog steeds zien ze elk jaar een toename. Samen met de vereniging doen ze hun uiterste best om het veilig te houden, bijvoorbeeld door beginners een lespakket met minimaal vijf lessen aan te bieden voordat ze zelfstandig aan de slag mogen.

Veilige plek

De surfspot in Schellinkhout is zowel geschikt voor beginners als voor zeer ervaren kitesurfers. "De spot ligt op het zuidwesten, en Nederland heeft meestal een zuidwestelijke windrichting", vertelt Luijbe. Voor kitesurfen heb je een aanlandige wind nodig, dus vanaf het water richting het strand. "Hierdoor kun je vaak gebruikmaken van deze plek, op een veilige manier, met stabiele wind."